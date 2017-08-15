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09:20 | Август 15 2017

Препятствование законной профессиональной деятельности журналиста является уголовно наказуемым деянием: Омбудсмен

Препятствование законной профессиональной деятельности журналиста является уголовно наказуемым деянием: Омбудсмен

Защитник прав человека РА считает непозволительным препятствование журналистской деятельности журналиста Радио «Свободы» Нарине Галечян. Любой совершивший такое деяние, подлежит ответственности.

Согласно информации, опубликованной журналистом, в городе Севан во время съемок мобильных газозаправочных станций, из одной из них вышел молодой парень, который погнались за ней. Она прекратила снимать, и села в машину. Затем молодой человек стал ногами и кулаками бить по автомашине съемочной группы.

На основании информации журналиста о препятствовании деятельности офис Защитника прав человека РА по своей собственной инициативе начал процедуру обсуждения. В Полицию РА было немедленно отправлено соответствующее письмо о возбуждении дела.

Офис Защитника прав человека РА

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Рубрики: Право, Пресса

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