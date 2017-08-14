В чью пользу действует Минская Группа?

Деятельностью Минской группы недовольны то азербайджанцы, то армяне, но в целом азербайджанцы недовольны больше, чем армяне, потому что любая миротворческая инициатива все больше и больше отбрасывает Азербайджан и азербайджанцев назад от их нелепых и нереальных притязаний. А то, что деятельность Минской группы, тем не менее, миротворческая, в этом двух мнений быть не может.

Мы говорим – идет война, война продолжается, но факт, что продолжается и относительный мир, причем, на протяжении лет: до и после четырехдневной апрельской войны, и по сегодняшний день. Возражающие мне, конечно, скажут, что обе стороны постоянно теряют людей. Возражающие мне также скажут, что Минская группа за время своего долгого существования никаких реальных результатов не добилась.

Но ждать от Минской группы большего результата, чем этот, наивно и глупо: если конфликтующие стороны никак не придут к общему знаменателю, Минская группа не может добиться какого-либо конкретного результата, или навязать какое-либо решение проблемы: это выходит за ее правомочия.

Те, кто недоволен деятельностью Минской группы, жалуются и на то, что деятельность Минской группы требует больших расходов, и на деятельность Минской группы бессмысленно расходуются большие деньги. Мы, конечно же, не согласны с тем, что денбги расходуются бессмысленно, но если даже это так, почему переживаем? Пусть думают те, кто их расходует. Те, кто ждут от деятельности Минской группы реальных результатов и пользы, должны признать, что если от деятельности Минской группы нет реальной пользы, то и ущерба точно нет. Ущерб будет только в том случае, если Минская группа каким-то образом обострит конфликт между двумя сторонами. Но таких случаев я что-то не припомню.

Можно, конечно, согласиться, что постоянные заявления Минской группы не оказывают серьезного воздействия на ситуацию, и не меняют ситуацию. Но согласитесь, что в жизни и в политике существуют безвыходные ситуации, и одной из таких является Карабахский конфликт, когда желания и устремления сторон не только не совпадают, но и абсолютно и на все сто процентов противоположны.

Во время предвыборной кампании последних парламентских выборов, когда АНК открыто и исключительно озвучивал и выдвигал миротворческие лозунги, то удостаивался однозначной критики. Во всяком случае, он хоть и мало, но имел единомышленников. В любом случае, хотя и очень мало, но некоторая часть избирателей отдала свои голоса АНК.

Трудно, конечно, представить, но попытаемся, что произошло бы в Азербайджане, если бы и там появилась такая организация или партия, как АНК, и озвучивала бы миротворческие призывы. Точно уж растерзали бы и подвергли террору. Однозначно. Это не только означает, что мы более миролюбивы, чем они, но и означает, что мир нам выгодней, чем им. И в этом заключается причина того, что они постоянно ожесточенно выступают против Минской группы. Фактически, мир – поражение Азербайджана. Но, фактически, война – не победа Азербайджана, в этом они убеждались не раз.

То есть, Азербайджан и азербайджанцы оказались в безысходном положении, и в этом заключается причина, что любое предпринимаемый ими шаг оказывается абсурдом. Азербайджанцам кажется, что Минская группа в состоянии решить вопрос целостности Азербайджана, но не решает, поскольку является проармянской.

Среди нас тоже есть максималисты, которым кажется, что Минская группа в состоянии решить вопрос независимости Карабаха, но не решает. Короче говоря, работа Минской группы неблагодарная, так как конфликтующие стороны от Минской группы ждут реальной пользы.

По моему личному мнению, существование Минской группы, в целом, положительно, и, по нашему мнению, лучше будет, если Минская группа будет существовать, чем не будет существовать. Если Минская группа прекратит свое существование и деятельность, то вынужденно придется создавать другую подобную структуру и другой орган, деятельность которого не окажется более эффективной, чем у Минской группы. По всей вероятности.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

12.08.2017г