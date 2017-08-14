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19:58 | Август 14 2017

Международный прокурор Карла дель Понте: достаточно доказательств, чтобы обвинить Башара Асада

Международный прокурор Карла дель Понте: достаточно доказательств, чтобы обвинить Башара Асада

Международный прокурор Карла дель Понте заявила, что у расследования преступлений в Сирии достаточно доказательств, чтобы обвинить президента Башара Асада. Об этом передает Радио Свобода.

Карла дель Понте стала известной своими расследованиями военных преступлений в Руанде и бывшей Югославии. На прошлой неделе она заявила, что выходит из состава комиссии ООН по Сирии в знак протеста. Она недовольна тем, что Совет Безопасности ООН не создает специальный трибунал по Сирии, который может привлечь к суду виновных в военных преступлениях.

Одним из тех, кто должен был бы оказаться на скамье подсудимых, по мнению дель Понте, является Башар Асад. Она считает, что у комиссии ООН достаточно доказательств его вины в военных преступлениях в Сирии. Одним из факторов нежелания ООН создать военный трибунал является позиция России, имеющей право вето в Совете Безопасности. Москва является ближайшим союзником правительства Асада.

Фото — Радио Свобода

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Рубрики: Международные, Право

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