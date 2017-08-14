Шаварш Кочарян: Азербайджан нужно принудить к миру

Радио Азатутюн. По словам заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна, у сопредседателей Минской группы ОБСЕ сегодня две миссии – помочь сторонам достичь соглашения и не допустить войны.

«Азербайджан исходит из следующего подхода: «либо все, либо ничего». Результат – ничего. Или же «либо все, либо война». В этом же армянские стороны никогда не дадут слабину. Это хорошо понимают посредники, поэтому нет прогресса в переговорном процессе», — в эфире воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ «С Тамразяном» заявил Шаварш Кочарян.

Как отметил дипломат, посредники единодушно заявляют о том, что для того, чтобы в переговорном процессе был достигнут прогресс, должно быть доверие, но между сторонами не может быть никакого доверия, пока продолжаются провокации, осуществляются диверсии.

По словам заместителя министра иностранных дел Армении, Азербайджан нужно принудить к миру. «Причем, в этом вопросе мы, прежде всего, должны уповать на самих себя, и это в очередной раз показала апрельская война. На этот раз мы будем более подготовлены, и мы будем надеяться на самих себя, но, конечно же, не следует игнорировать, а следует ожидать серьезной поддержки от стран-посредниц, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН», — заявил Шаварш Кочарян.