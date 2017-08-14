Карен Карапетян и Дмитрий Медведев обсудили сроки визита главы правительства РФ в Армению

Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян в Астане встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Армении.

Стороны подчеркнули, что товарооборот между Арменией и Россией растет и в двусторонних экономических показателях есть позитивные тенденции. На встрече был обсужден ряд вопросов повестки дня армяно-российского сотрудничества, в том числе сроки намеченного визита Главы Правительства РФ в Армению.

Карен Карапетян в Астане принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета.