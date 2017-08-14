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18:07 | Август 14 2017

Режим Алиева нарушает режим перемирия: от огня противника в Арцахе погиб армянский военнослужащий

Режим Алиева нарушает режим перемирия: от огня противника в Арцахе погиб армянский военнослужащий

Сегодня, 14 августа, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, от пули противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Арман Самвелович Мовсисян (1998 г.р.).

Как сообщает пресс-служба министерства обороны НКР, для выяснения обстоятельств инцидента проводится следствие.

«Министерство обороны разделяет горечь тяжкой утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.

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Рубрики: Военные

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