Премьеры Армении и Беларуси обсудили перспективы длаьнейшего

Премьер-министр Карен Карапетян в рамках рабочего визита в Казахстан провел встречу с Премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым.

Главы правительств двух стран обсудили повестку дня и перспективы дальнейшего развития армяно-белорусских экономических отношений. Был затронут ряд вопросов сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Премьер-министр Карен Карапетян находится в Астане для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Пресс-служба Правительства Армении