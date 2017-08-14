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17:19 | Август 14 2017

Премьеры Армении и Беларуси обсудили перспективы длаьнейшего

Премьеры Армении и Беларуси обсудили перспективы длаьнейшего

Премьер-министр Карен Карапетян в рамках рабочего визита в Казахстан провел встречу с Премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым.

Главы правительств двух стран обсудили повестку дня и перспективы дальнейшего развития армяно-белорусских экономических отношений. Был затронут ряд вопросов сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Премьер-министр Карен Карапетян находится в Астане для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Пресс-служба Правительства Армении

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Рубрики: Официальные

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