Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:43 | Август 14 2017
17:43 | Август 14 2017

Израильские специалисты принимали участие в воздушном ударе по армянским позициям: Haaretz

Израильские специалисты принимали участие в воздушном ударе по армянским позициям: Haaretz

Министерство обороны Израиля официально расследует действия компании Aeronautics Defence System, поставляющей военные беспилотные летательные аппараты Азербайджану, передает Радио Азатутюн.

По данным издающейся в Израиле газеты Haaretz, сотрудники компании во время посещения Баку продемонстрировали азербайджанской стороне возможности ударного беспилотника Orbiter 1K посредством удара по армянским позициям.

По информации израильской газеты Maariv, сотрудники Aeronautics Defence System отказались выполнить указание начальства о направлении двух БПЛА на армянские позиции. «В конечном итоге, один из высокопоставленных представителей Aeronautics Defence System сам был вынужден провести атаку, которая, однако, не попала в цель», — пишет Maariv.

Согласно армянским источникам, в последний раз азербайджанская сторона применяла ударный беспилотник израильского производства около месяца назад – 7 июля.

Фото — Радио Азатутюн

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Рубрики: Военные, Международные, Пресса

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