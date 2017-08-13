Новый миропорядок: Tagesspiegel 

Инопресса.Ру. Мир стоит на пороге ядерной войны — либо начала эпохи, в которой Китай возьмет на себя глобальную ответственность. Это зависит от Пекина, пишет постоянный автор Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

«Впервые с момента Кубинского кризиса 1962 года мир балансирует на грани ядерной войны. Теперь, правда, Америку возглавляет не Кеннеди, а Трамп, а его противник — не СССР, который при всей жажде власти все-таки опасался рисков, масштабы которых было трудно оценить, а северокорейский диктатор со своими доисторическими понятиями. (…) Для него ядерное оружие — гарантия безопасности режима», — говорится в статье.

Мир содрогается, наблюдая за вербальной эскалацией конфликта между Вашингтоном и Пхеньяном. «Падение в бездну еще можно предотвратить, — уверен автор. — В лучшем случае нависшая угроза приведет к «новому миропорядку», о котором так много говорят. Здесь все зависит в первую очередь от Китая. Пекин в состоянии снизить угрозу войны посредством санкций и дипломатии, либо, пустив все на самотек, допустить окончательную потерю контроля над ситуацией. В первом случае Китаю придется разделить глобальную ответственность, во втором — продолжить преследовать национальные интересы и перевести стрелки в решении неприятных проблем на других».

«Пекин на 90% контролирует внешнюю торговлю Северной Кореи и мог бы вынудить Ким Чен Ына пойти на переговоры — до сих пор КНР не задействовала этот рычаг давления. Она выжидает, чтобы не выбирать между двумя кошмарными сценариями. Первый наступит в том случае, если режим в Пхеньяне падет и (…) Китай охватит волна беженцев. Корея объединится и окончательно станет союзником США».

Второй сценарий, продолжает журналист, предусматривает войну у собственных ворот, вполне возможно — с применением ядерного оружия. «Дело дойдет и до экономического кризиса: Китай не сможет добиться показателей роста, к которым стремится, необходимых для смягчения внутренних конфликтов и благосклонности собственного народа».

«Ким и Трамп самым жестоким образом играют на этих страхах Китая. Оба хотят перетянуть Пекин на свою сторону», — пишет автор, указывая на то, что существует еще и Южная Корея, которая изо всех сил пытается отговорить Трампа от военного удара. «Война будет вестись на Корейском полуострове, столица Южной Кореи Сеул с его 10 млн жителей лежит в зоне досягаемости северокорейской артиллерии и ракет малой дальности. США одолеют Кима, но Южная Корея пострадает безмерно».

«В 1962 году США и СССР удалось договориться. Кубинский кризис привел к переходу от гонки вооружений к контролю над ними и выводу ракет. В 2017 году корейский кризис может привести к новому миропорядку, в котором США и КНР должны будут поделить глобальную ответственность. В противном случае прольется море крови», — резюмирует автор статьи.

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