Ультраправая «Альтернатива для Германии» провела так называемый «Российский конгресс»

Радио Свобода. В ФРГ в городе Магдебурге фракция ультра-правой популистской партии «Альтернатива для Германии» провела в субботу в земельном парламенте федеральной земли Саксония–Анхальт однодневный так называемый «Российский конгресс».

Официально заявленная цель конгресса – борьба за улучшение отношений с Россией, за снятие санкций Евросоюза, критика трансатлантического содружества между Европой и США. Среди приглашённых ораторов были замечены одиозные личности, в частности, один гражданин Литвы, имевший в прошлом подтевержденные многочисленные контакты с офицерами ШТАЗИ – службы государственной безопасности бывшей ГДР.

В конгрессе участвовали минимум 250 человек, зал был переполнен. По словам наблюдателей среди участников преобладали пожилые мужчины, а женщин почти не было. Еще одна особенность: среди участников было много «русских немцев», т.е. переселенцев из бывшего СССР. Ведущая дебатов Катрин Циске — журналистка из правого журнала «Compact Magazin für Souveränität» («Компактный журнал за суверенитет») приветствовала эту группу участников на русском языке. Вообще, «Альтернатива для Германии» активно работает с «русскими немцами». У партии есть даже собственные СМИ на русском языке.

Участники конгресса в Магдебурге продемонстрировали такой антиамериканизм, что конгресс вполне можно было бы переименовать в антиамериканский. Один из выступавших Роберт Фарле (в прошлом в течение многих лет функционер верной Москве Коммунистической партии Германии, а ныне функционер «Альтернативы для Германии» в земельном парламенте) заявил: «Это конгресс против попытки американского империализма закабалить, поработить Европу».

На приглашенного в качестве оратора гражданина Литвы Альгиса Климатиса в архиве ШТАЗИ существуют 172 страницы документов начала 1980-х, подтверждающие его согласие работать на разведку ГДР за возможность выехать из Советской Литвы и получить политическое убежище. Ныне 68-летний Климатис, который в начале 90-х был по некоторым сведениям советником президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса и в то же время подозревался в работе на российские спецслужбы, выступает, как формулирует он сам, ссылаясь на Шарля де Голля, за «Европу Отечеств».

«Российский конгресс», организованный правой партией «Альтернатива для Германии» в преддверии выборов в бундестаг в сентябре — это открытое подтверждение пророссийской линии партии, которая вероятнее всего попадет в Бундестаг, и тогда в парламенте Германии впервые появится проросийская партия.

Фото — Радио Свобода