«Киевское правительство уничтожим, это русская земля! Подлые твари вы!»: российский политик – Украине

«Диалог». Одиозный российский политик Владимир Жириновский устроил истерику в прямом эфире российского ТВ из-за создания под Одессой украино-американского «штаба НАТО», угрожая уничтожить киевское правительство, так как все это –»русская земля». Указанный фрагмент программы был опубликован в Интернете. Жириновский возмущен сооружением военного объекта, заявив, что он так и не будет построен. Он пообещал «утопить всех в Черном море», при этом киевское правительство будет уничтожено:

На это украинская журналистка ответила россиянам, что оккупировав Крым Россия получила усиление военного противодействия по нескольким направлениям. В ответ на это Жириновский продолжал кричать, что «всех уничтожит»:

Представляем видеоматериал: