С 15 августа жара отступит на 5-7 градусов: МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении предупреждает: 13-14 августа на территории страны ожидается высокий температурный фон.

Согласно информации, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла, существует высокий риск возникновения пожаров.

Средняя температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 4-5 градусов.

На территории РА 13-14 августа прогнозируется погода без осадков. А 15 августа в основном в северных районах, в вечерние часы 16-17 августа в большинстве регионов республики ожидаются дожди и грозы.

Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.

Отмечается также, что 12-14 августа температура воздуха существенно не изменится, а 15-17 августа понизится на 5-6 градусов.