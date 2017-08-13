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20:10 | Август 13 2017

С 15 августа жара отступит на 5-7 градусов: МЧС

С 15 августа жара отступит на 5-7 градусов: МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении предупреждает: 13-14 августа на территории страны ожидается высокий температурный фон.

Согласно информации, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла, существует высокий риск возникновения пожаров.

Средняя температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 4-5 градусов.

На территории РА 13-14 августа прогнозируется погода без осадков.  А 15 августа в основном в северных районах, в вечерние часы 16-17 августа в большинстве регионов республики ожидаются дожди и грозы.
Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.
Отмечается также, что 12-14 августа температура воздуха существенно не изменится, а 15-17 августа понизится на 5-6 градусов.

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Рубрики: Остальные

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