Первый в Степанакерте паб «Бардак» ломает стереотипы: фоторяд

В Степанакерте вот уже как шесть месяцев действует первый паб «Бардак». Основатель паба Азат Адамян рассказывает, что до создания паба они собирались в этом помещении с друзьями, и еще тогда он понял, что в Степанакерте имеется необходимость в создании такого места. «Я хотел создать место, где мне было бы приятно. И должен был выбрать такое название, которое ломает стереотипы. Например, если человек слышит название «Бардак» и отказывается посетить нас, я этому очень рад. Потому что, если он отказывается воспринимать слово «бардак», то ему здесь нечего делать. Другая причина, чтобы наше название чем-то отличалось от остальных названий».

По словам Азата Адамяна, хотя паб является новым, однако он уже стал в Степанакерте одним из самых популярных мест для досуга. «Примерно месяц назад мне позвонили с почты и сообщили, что для меня есть письмо. К моему удивлению, письмо было от «Google», в котором они предложили, при наличии такого желания, зарегистрировать у них паб «Бардак» и указать в письме соответствующий код регистрации. Причиной обращения ко мне стало то, что множество людей в качестве нового места добавили паб «Бардак», и это вызвало у них интерес. И тогда я понял, что «Google maps» в основном пользуются туристы, с тех пор у меня наблюдается увеличение туристов».

Вход в паб только с парой, действует фейс-контроль: «Давит только то обстоятельство, что мы не можем проводить большие концерты, несмотря на то, что группа «Shushva band» свои первые шаги делала здесь и провела у нас несколько своих концертов. Например, несколько недель назад мы организовали здесь вечер, посвященный «System of a down», и я не мог себе представить, что у этой группы здесь есть столько поклонников. Свободных мест вообще не осталось».