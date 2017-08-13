Историческим центром Гюмри заинтересовался владелец «Ташира» и его близкое окружение

Aravot.am спросил у главного архитектора Гюмри Генриха Гаспаряна, есть ли в историческом центре Гюмри другие покупатели, помимо премьер-министра Карена Карапетяна, который приобрел здание ресторана «Джрахарс», расположенное в музее-заповеднике «Кумайри»? Мы также спросили, была ли какая-либо реакция из Москвы на предложение мэра Гюмри Самвела Баласаняна, который несколько месяцев назад, после свадьбы сына в Москве, поспешил на встречу с местными предпринимателями, призывая их инвестировать в центр Гюмри.

Главный архитектор города сообщил, что интересующиеся имеются, и они ведут активные переговоры, не исключено, что в ближайшие дни они приобретут одно из сооружений на территории музея-заповедника «Кумайри». В ответ на вопрос, кто ведет переговоры, кто изъявил желание принять участие в программе по превращению старого Гюмри в центр туризма, Генрих Гаспарян имен не назвал. Сотрудник мэрии сказал только, что интересуются собственными домами, расположенными на 14-й улице Гюмри, которые представляют большую историко-архитектурную ценность, однако дома заброшенные, владельцы в основном находятся за пределами страны. «Это очень старые здания, представляющие историко-архитектурную ценность, Каждый из домов имеет свою историю. Эти здания сохранили свой прежний вид, не считая каких-то построек внутри дворов. Большинство хозяев выехали за границу. Оставили дома в таком состоянии, и уехали», – сказал архитектор. Отметим, что на этой улице в Гюмри жили и до сих пор живу известные представители интеллигенции: художники, врачи.

На вопрос, откликнулся ли какой-либо предприниматель из Москвы на призыв мэра Гюмри, Генрих Гаспарян ответил, что, к сожалению, нет. Он также заметил, что на предложение не откликнулись и проживающие в Москве бизнесмены из числа бывших гюмрийцев. Однако по свидетельствам гюмрийцев, проживающих в историческом центре Гюмри, в частности, на улице Руставели, их домами интересуются «люди из «Ташира». Речь идет о развернувшем предпринимательскую деятельность в России владельце «Ташир групп» Самвеле Карапетяне и его близком окружении. Напомним, что по программе премьер-министра, инвесторы должны купить или арендовать дома местных жителей, построив там гостиницы, кафе, мастерские, способствуя тем самым развитию туризма, формированию предпринимательской среды.

Пока в историческом секторе Гюмри дома приобрела семья Карена Карапетяна, осуществив вложения на 500 тысяч долларов, купив двухэтажное здание ресторана «Джрахарс» («Русалка») по улице Дживани-79, по соседству с домом действующего мэра Гюмри Самвела Баласаняна и принадлежащим ему пивным заводом, а также известный врач, директор медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич» Ара Минасян, сват Сержа Саргсяна. Дом, купленный врачом, находится за церковью «Семи святых ран», который тоже находится на территории музея-заповедника, однако не имеет никакого отношения к программе развития туризма в историческом центре Гюмри премьер-министра Карена Карапетяна. Территорию Ара Минасян приобрел раньше.

Кстати, проживающие в историческом центре гюмрийцы выражают свое недовольство по поводу того, что почти каждый день появляются незнакомые люди, которые, представляясь покупателями, предлагают низкие цены за их исторические постройки. Например, выражают готовность приобрести один квадратный метр за 200 долларов, в результате стоимость двухкомнатного дома площадью в 60 кв. м равна 12 тысячам долларов. На эти деньги невозможно купить двухкомнатную квартиру на окраине Гюмри.