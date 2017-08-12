«Азербайджан блицкригом намеревался водрузить 24 апреля свой флаг на наших церквях в Степанакерте»: Давид Бабаян

Генерал Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) и другие военные деятели утверждают, что Азербайджану невыгодна крупномасштабная война, они говорят, что применят всего лишь несколько минометов, и 40 процентов Азербайджана исчезнет, они сидят на нефти. Aravot.am обратился к пресс-секретарю Президента Республики Арцах Давиду Бабаяну с вопросом, настолько ли легко разбомбить Азербайджан и стереть его с лица земли или, как часто говорят, дойти до Баку?

«Прежде всего, мы должны понять, что у нас нет другого выбора, если начнется война, она будет крупномасштабной. А широкомасштабная война должна иметь решение, мы должны войти в Баку, другого пути нет. Они, конечно, попытаются войти в Ереван и Степанакерт, но это им не удастся. Наша вера является основой нашей силы, мы должны верить в свои силы, а наш народ обладает неиссякаемой силой. Не забывайте, что в 90-е годы не было ни одного аналитика, а знаете, сколько их приезжало в Армению и Арцах, они говорили, что мы проиграем войну, и очень быстро, если она начнется. С учетом расположения НКР, военных баз, учитывая, что экономика Армения тогда находилась в разрушенном состоянии, происходил экономический спад, мы находились в блокаде, казалось, что нет никакого способа победить, но мы победили», – ответил нам Давид Бабаян.

Отвечая на вопрос, не повлияла ли потеря территорий в ходе четырехдневной войны на наши неиссякаемые силы и облик победителя, Давид Бабаян сказал: «Четырехдневную войну мы должны анализировать холодным рассудком. Есть ли способы повлиять на наши силы, и верно ли, что в четырехдневной войне мы проиграли? Как это мы проиграли, если наш враг готовился к блицкригу целых 22 года! Вы можете себе представить? Целых 22 года он вооружался всяким оружием, набирал мощь. В истории искусства войны почти нет, очень мало случаев, когда блицкриг терпел неудачу с самого начала. Взять хотя бы период за последние сто лет, нацистская Германия блицкригом разбила Францию практически в течение двух недель, блицкригом достигла почти до окраин Москвы, и те оказались не в состоянии защититься. И это в том случае, когда она готовилась не 22 года, а 4-5, максимум 5-6 лет.

А Азербайджан напал и потерпел неудачу с первого же момента, Ну да, мы потеряли две высоты, но какой ценой они этого достигли? Их целью были не эти две высоты, они намеревались водрузить 24 апреля свой флаг на наших церквях в Степанакерте, таковой была их конечная цель. И теперь были уничтожены сливки их спецназа, 80 процентов уничтожили наши 18-20-летние парни, они понесли большие потери техники, потеряли боевой дух… и прочее. И все это мы должны представлять поражением? Конечно, это в первую очередь наносит удар по нашему духу, который у нас нескончаем. Да, и в нашем обществе есть люди, которые не понимают или мало понимают, или работают на иные векторы, и представляют это в виде поражения».