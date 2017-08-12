Карен Мирзоян приветствовал визит в Арцах депутата парламента Португалии Рубины Берардо

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Карен Мирзоян 12 августа принял депутата парламента Португалии, члена Социал-демократической партии Рубину Берардо.

Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Карен Мирзоян приветствовал визит Рубины Берардо в Арцах и выразил надежду, что это позволит лучше ознакомиться с реалиями Арцаха и происходящими в стране процессами.

В ходе встречи министр иностранных дел представил приоритеты внешней политики Арцаха, коснулся шагов, направленных на достижение прогресса в процессах международного признания Нагорно-Карабахской Республики и мирного урегулирования карабахского конфликта.

Стороны обсудили также возможность установления практических связей между двумя странами. В связи с этим Карен Мирзоян отметил, что расширение сотрудничества Арцаха с другими странами является важным вкладом в обеспечение стабильности в регионе.

На встрече присутствовали также вице-председатель Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов и руководитель группы дружбы Армения-Португалия НС РА Гагик Меликян.